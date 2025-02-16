Eli alçıya alınmıştı: Fenerbahçe'den Edin Dzeko kararı

Fenerbahçe teknik heyeti UEFA Avrupa Ligi'nde oynanılan Anderlecht mücadelesinde eli kırılan Edin Dzeko için kararını verdi.

Fanatik'in haberine göre, özel bir sargıyla oynayabilecek durumda olan Boşnak golcünün ligdeki Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan haberde 38 yaşındaki golcünün Galatasaray derbisinde formasına kavuşacağı belirtildi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 35 resmi maça çıkan Dzeko, bu mücadelelerde 19 kez gol sevinci yaşarken, 5 asistlik katkı verdi.