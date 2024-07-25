Elias Jelert kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray, Elias Jelert ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Elias Jelert hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 97 resmi maça çıktı. İşte, Elias Jelert hakkında bilgiler...



ELİAS JELERT KİMDİR?



12 Haziran 2003 tarihinde dünyaya gelen Elias Jelert Kristensen etkili sağ ayağıyla dikkat çekiyor.



Hem hücum aksiyonlarında hem de savunmada güven veren Danimarkalı oyuncu, futbola 2008 yılında Virum-Sorgenfri Boldklub altyapısında başladı.



Jelert, 2014 yılında Kopenhag altyapısına geçti. Kulüple ilk profesyonel sözleşmesini 11 Ağustos 2021 tarihinde imzaladı. Kopenhag formasıyla ilk profesyonel maçına 17 Ekim 2021'de SønderjyskE ile 1-1 berabere kaldıkları Danimarka Süper Ligi karşılaşmasında çıktı.



Kopenhag formasıyla geçtiğimiz sezon toplam 45 maçta süre alan oyuncu 1 asistlik katkı verdi. Oyuncu sağ bekin yanı sıra sol bek orta saha sol, merkez orta saha gibi bölgelerde oynayabiliyor.



Kopenhag kariyerinde toplam 97 maçı bulunan Danimarkalı oyuncu 1 gol ve 6 asistlik katkı verdi.