Elif Berra Gökkır kimdir? Olimpiyatlarda çeyrek finale yükselen Milli okçu Elif Berra Gökkır'ın hayatı

Elif Berra Gökkır, 11 Ocak 2007 yılında dünyaya geldi. Kadınlar klasik yay etkinliğinde yarışan milli okçudur. Fransa, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmıştır.
Gökkır, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Kıta Eleme Turnuvası'nda bronz madalya kazandı. Böylece ülkesini Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2024 Olimpiyatları'nda temsil etmeye hak kazandı.
2024 Avrupa Grand Prix'sinin Hırvatistan'ın Poreč kentinde düzenlenen ilk ayağında takım arkadaşlarıyla birlikte bronz madalya kazandı.
Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları okçuluk klasik yay müsabakalarında çeyrek finale yükselmiştir.
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