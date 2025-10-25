Elif Sude Akgül, dünya ikincisi oldu

Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası’nın ikinci gününde kadınlarda 49 kiloda Elif Sude Akgül ve erkeklerde de 63 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı.

Elif Sude Akgül, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Andorra'dan Nainara Linan Pardo'yu, üçüncü turda Avustralya'dan Saffron Tambyrajah'ı, çeyrek finalde de Almanya'dan Supharada Ateşli'yi yarı finalde de ev sahibi Çin’den Xiaolu Fu’yu yenerek finale yükseldi. katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen 19 yaşındaki sporcu, Tayvanlı You-yun Liu'ye 2-1 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

