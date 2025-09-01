Eljif Elmas, Napoli'ye döndü

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, Almanya ekibi RB Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla birlikte Napoli'ye kiralandı. 2019-2020 sezonu itibarıyla Napoli forması giyen Elmas, tüm kulvarlarda 189 maçta forma giyerken 19 gollük katkı sağladı.

Makedon orta saha Napoli'de 1'er kez Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.



2023-2024 sezonu ara transfer döneminde RB Leipzig'e imza atan Eljif Elmas, bir sonraki sezonun yarısında da kiralık olarak Torino'da oynadı.

25 yaşındaki futbolcu 2024-2025 sezonunda Leipzig'de 6, Torino'da 13 karşılaşmada formayı terletti.