NTV.COM.TR

Eljif Elmas, Napoli'ye döndü

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, 5 sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli'ye kiralık olarak transfer oldu.

Eljif Elmas, Napoli'ye döndü

Bir dönem forması giyen Eljif Elmas, Almanya ekibi RB Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla birlikte Napoli'ye kiralandı. 2019-2020 sezonu itibarıyla Napoli forması giyen Elmas, tüm kulvarlarda 189 maçta forma giyerken 19 gollük katkı sağladı.

Makedon orta saha Napoli'de 1'er kez Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2023-2024 sezonu ara döneminde RB Leipzig'e imza atan Eljif Elmas, bir sonraki sezonun yarısında da kiralık olarak Torino'da oynadı.
25 yaşındaki futbolcu 2024-2025 sezonunda Leipzig'de 6, Torino'da 13 karşılaşmada formayı terletti.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...