Elmalı Güreşleri ne zaman başlayacak? "Türk'ün ilk er meydanı" için geri sayım başladı

Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri için heyecan dorukta. Her yıl eylül ayında yapılan organizasyonun, bu yılki tarihi de netlik kazandı. İşte, "Türk'ün ilk er meydanı" olarak bilinen Elmalı Güreşleri'nin tarihi...



ELMALI GÜREŞLERİ BU YIL NE ZAMAN?



Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 8 Eylül'de başlayacak.



Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Kırkpınar'dan eski olan yağlı güreşlerin bu yıl 8-10 Eylül'de yapılacağını belirtti.



Öztürk, güreşlere her yıl olduğu gibi Türkiye'nin her yerinden yağlı güreş tutkunlarının gelmesini beklediklerini ifade etti.



ER MEYDANINDA KİMLER OLACAK?



Güreşseverlerin heyecanla beklediği organizasyonda, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'in yanı sıra Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil'in de er meydanında olması bekleniyor.





