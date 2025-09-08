Elmalı'da başpehlivan Enes Doğan oldu!

1352'den beri düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 5-7 Eylül'de Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Sahası'nda yapıldı. Organizasyonda, 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu ile Elmalı Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı Enes Doğan'ın yanı sıra, Ali Gürbüz, Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş'ın da aralarında bulunduğu 70'ten fazla başpehlivan ile 1500'ün üzerinde sporcu kispet giydi. Müsabakaları, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Güreş Federasyonu Başkanı, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, il protokolü ve çok sayıda güreşsever izledi.



AĞALIK YİNE HAKAN ÇETİN’İN



Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, önümüzdeki yıl için ağalık açılış rakamını 15 milyon lira olarak açıkladı. Son üç yılın ağası iş insanı Hakan Çetin, 21 milyon 777 bin liralık teklifle 671, 672 ve 673'üncü güreşlerin ardından 674'üncü Tarihi Elmalı Güreşleri’nin de ağası oldu. Çetin’e ağalık kemerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir taktı. Çetin, ağalık koçunu Elmalı Belediyesi personeline bağışladı. “Geçmişimizi unutmamak için elimizden geleni yapıyoruz, sosyal sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz" diyen Hakan Çetin, üst üste dördüncü kez Elmalı Güreş Ağası ünvanını aldı.



YARI FİNALDEN FİNALE



Yarı final müsabakalarında Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş’ı, Enes Doğan ise İsmail Balaban’ı mağlup ederek finale yükseldi. Yaklaşık 1 saat süren final mücadelesinde rakibi Feyzullah Aktürk’ü yenen Enes Doğan, başpehlivan ünvanını kazandı. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 673'üncüsünün başpehlivanı Enes Doğan olurken ikinci Feyzullah Aktürk, üçüncüler Mustafa Taş ile İsmail Balaban oldu. Başpehlivanlara ödüllerini Antalya Valisi Hulusi Şahin, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve diğer protokol üyeleri takdim etti. Başpehlivan Enes Doğan’a altın kemeri Bilal Erdoğan taktı.



Eski Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü, Bilal Erdoğan’a özel dikim bir ceket hediye etti. Elmalı er meydanında boy gösteren Orhan Okulu’ya ise Kumluca’da ev hediye edildi.