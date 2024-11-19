Elon Musk'a tepkiler büyüyor: Bundesliga ekibi X'i terk etti!

Werder Bremen yönetim kurulu, kulübün sosyal medya platformu 'X'ten (eski adıyla Twitter) ayrılmasına karar verdi.

Yeşil-beyazlıların, Almanca hesaplarının yaklaşık 540.000 takipçisi bulunurken, İngilizce hesaplarının ise 37.000'in biraz üzerinde takipçi sayısı bulunuyor.

Duyuru Werder CEO'su Klaus Filbry tarafından kulübün yıllık genel kurul toplantısı sırasında yapıldı.

Elon Musk'ın platformu devralmasından bu yana, ifade özgürlüğü kisvesi altında nefret söylemi, azınlıklara yönelik nefret, aşırı sağcı paylaşımlar ve komplo teorilerinin inanılmaz bir hızla yayılmasına izin verildiği düşünülüyor.

Alman ekibi paylaşımlarına X'e rakip olarak çıkış yapan Bluesky platformunda devam edeceğini açıkladı.

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Werder Bremen yönetim kurulu, kulübün sosyal medya platformu 'X' üzerindeki varlığını sonlandırmaya karar verdi.



İfade özgürlüğü kisvesi altında, nefret söylemi, azınlıklara yönelik nefret, aşırı sağcı içerikler ve komplo teorileri X üzerinde inanılmaz bir hızla yayılmaya başladı.



Platformun son dönemde radikalleşmesiyle birlikte kulüp için bir sınır aşıldı. Yeşil-beyazlılar bu nedenle X'i derhal terk ediyor ve 600.000'den fazla takipçisinin gelecekte Bluesky'da kulübü takip etmesini umuyor."

X'İN SONU MU GELİYOR?

ABD genel seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasında önemli rol oynadığı düşünülen Elon Musk'a tepkiler artarak devam ediyor.

Son olarak The Guardian ve Observer gazeteleri platformu artık kullanılamaz bulduklarını açıklayarak paylaşım yapmayı bırakmıştı.

Ayrıca Stephen King, Barbrea Streisand ve Jamie Lee Curtis de bu sebepten dolayı X'i terk edenler arasında yer alıyor.