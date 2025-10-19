Elversberg - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga 2)

Elversberg - Greuther Fürth maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Greuther Fürth yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



ELVERSBERG - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga 2’de Elversberg - Greuther Fürth karşı karşıya geliyor. Elversberg'da, Kaiserlinde Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 14.30’da başlayacak. Mücadele tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

