Elversberg - Nürnberg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga 2)

Almanya Bundesliga 2’de sezonun maçları yoğun ilgi görüyor. Nürnberg, Elversberg deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.



ELVERSBERG - NÜRNBERG MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga 2’de Elversberg , Nürnberg’i konuk ediyor. Elversberg'de, Kaiserlin’de Stadyumu'nda oynanacak.karşılaşma bugün (2 Ağustos) saat 14:00’da başlayacak.Elversberg - Nürnberg maçının yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

