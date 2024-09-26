Emekli olduğunu açıklamıştı: Szczesny, Barcelona'yla anlaştı

Barcelona'nın yıldız kalecisi Marc-Andre ter Stegen'in Villarreal karşısında sakatlanarak sezonu kapatmasıyla birlikte, Katalan ekibinin kaleci arayışları sürüyordu.

SPORT'a konuşan Wojciech Szczesny, La Liga devine transfer olmak için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Szczesny'nin açıklamaları şu şekilde:

“Barcelona'nın tarihine büyük saygı duyuyorum; dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Marc-Andre ter Stegen'in sakatlığından sonra onlar için ortaya çıkan zor durumu anlıyorum ve bu seçeneği değerlendirmemenin bana saygısızlık olacağını düşünüyorum.”

Son olarak Juventus'ta forma giyen Polonyalı kaleci, emeklilik kararı almıştı.

Ancak Barcelona'nın teklifi sonrası yeşil sahalara geri döneceği tahmin ediliyor.

Szczesny'nin yakın zamanda Katalan ekibi için sağlık kontrollerinden geçeceği aktarıldı.