Emin Bayram ve Doğucan Haspolat Westerlo'da

Galatasaray ve Trabzonspor Belçika'nın Westerlo takımına oyuncu gönderdi.



Emin Bayram sezon sonuna kadar Belçika ekibinde forma giyecek. Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki genç stoper geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 11 maçta giymişti.



Westerlo, Trabzonspor'dan Doğucan Haspolat'ı da renklerine bağladı. Belçika ekibi 23 yaşındaki orta saha için 600 bin euro bonservis bedeli ödedi.



6. TÜRK FUTBOLCU



Westerlo bu transferle birlikte 6. Türk futbolcuyu renklerine bağlamış oldu. Belçika ekibi kadrosunda Sinan Bolat, Ravil Tagir ve Muhammed Gümüşkaya'yı da barındırıyor.