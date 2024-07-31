Emin Bayram, Westerlo’da: Bonservisi belli oldu

Galatasaray’da yeni sezon öncesinde hazırlıklar sürerken, kadro çalışmaları da devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekipte, takımdan ayrılan isimler de belli olmaya başladı. Belçika ekiplerinden Westerlo geçtiğimiz sezon kiralık olarak görev yapan Emin Bayram’ı kadrosuna kattı. Westerlo, Emin Bayram’ın bonservisi için sarı-kırmızılı ekibe 4 milyon Euro ödeyecek.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY

Ayrıca Emin’in başka bir kulübe transfer olması halinde sonraki satıştan yüzde 50 pay da Galatasaray’ın olacak.



Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.