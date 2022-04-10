Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvasında altın madalya kazandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.04.2022 - 14:19 | Son Güncelleme : 10.04.2022 - 14:24

Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda altın madalya kazandı

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Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli sporcu Emir Erışık, organizasyonun bireysel erkekler kategorisinde yarıştı. Kategorisinde 19.700 puanla birinci olan Emir, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI, SAKATLIĞINDAN DOLAYI FINALLERDE YARIŞAMADI

Bireysel kadınlar kategorisi elemelerinde 20.900 puanla birinci sıradan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından yüzünden finallerde yarışamadı.

Bu durumdan dolayı milli takım sporcuları, Ayşe Begüm'ün yer aldığı çiftler ve trio kategorilerinde yarışamayacak.

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