Emirhan İlkhan Başakşehir'de

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Emirhan İlkhan yeniden Süper Lig'de. Başakşehir, İlkhan'ın Torino'dan transferini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.



Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.