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Emirhan İlkhan Başakşehir'de

Başakşehir, Emirhan İlkhan'ın Torino'dan transferini resmen açıkladı.

Emirhan İlkhan Başakşehir'de

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Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Emirhan İlkhan yeniden Süper Lig'de. , İlkhan'ın Torino'dan transferini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.

Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi. 

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