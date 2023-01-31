Emirhan İlkhan Sampdoria'ya kiralandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria, 21 yaş altı milli takım oyuncusu Emirhan İlkhan'ı 6 aylığına Torino’dan kiraladı.



Sampdoria kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan'ı Torino'dan geçici olarak transfer ettiği bildirildi. Kiralamanın sezon sonuna kadar olduğu basına yansıdı.



Emirhan İlkhan, bu sezon başında Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olmuştu. Genç oyuncu, Torino formasıyla Serie A'da 4 maçta oynama şansı yakalamıştı.



Bu arada Sampdoria, İtalya'da ara transfer döneminin son günüde Hellas Verona'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter'i de satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

