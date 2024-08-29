NTV.COM.TR’ye geri dön

Emirhan İlkhan yeniden Süper Lig'e dönebilir

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Emirhan İlkhan için Süper Lig'den Başakşehir ve Adana Demirspor'un devreye girdiği öne sürüldü.

Emirhan İlkhan yeniden Süper Lig'e dönebilir

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve 2022/2023 sezonunun başında 4.9 milyon euroluk bedelle Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan yeniden Süper Lig'e dönebilir.

Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Emirhan, İtalyan ekibine geri dönmüştü.

SÜPER LİG'DEN 2 TALİP

Di Marzio'nun haberine göre, Başakşehir ve Adana Demirspor'un 20 yaşındaki genç oyuncu için devrede olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 34 resmi maça çıkan Emirhan, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 3 asistlik katkı sağlamıştı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...