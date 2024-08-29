Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve 2022/2023 sezonunun başında 4.9 milyon euroluk bedelle Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan yeniden Süper Lig'e dönebilir.

Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Emirhan, İtalyan ekibine geri dönmüştü.

SÜPER LİG'DEN 2 TALİP

Di Marzio'nun haberine göre, Başakşehir ve Adana Demirspor'un 20 yaşındaki genç oyuncu için devrede olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 34 resmi maça çıkan Emirhan, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 3 asistlik katkı sağlamıştı.