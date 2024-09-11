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Emirhan İlkhan'dan Torino'ya kötü haber

İtalya Serie A ekibi Torino, Emirhan İlkhan'ın sol ön çapraz bağlarının koptuğunu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.

Emirhan İlkhan'dan Torino'ya kötü haber

Torino, Emirhan İlkhan'ın sakatlandığını duyurdu.

İtalyan ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Emirhan İlkhan'a yapılan tıbbi muayeneler ve testler sonucunda sol ön çapraz bağında yaralanma tespit edildi. Önümüzdeki günlerde oyuncu bir uzman değerlendirmesinin ardından ameliyat edilecek." ifadeleri yer aldı.

20 yaşındaki genç oyuncu geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçirmişti.

34 resmi maça çıkan Emirhan, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi. 

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