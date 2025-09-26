Emniyet müdür yardımcısı, Türkiye şampiyonu oldu

52 yaşındaki Uygur, elde ettiği bu başarıyla Türkiye'yi İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

52 yaşındaki Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, İzmir EXPO Fuarı'nda düzenlenen Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde, 45 yaş üstü kategoride Türkiye birincisi oldu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Uygur, bu yıl düzenlenen seçmelerde birinci olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Özel Harekat Daire Başkanlığı tarafından kurulan Özel Harekat Gazi ve Engellileri Spor Kulübü adına yarışan Uygur, İspanya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



ŞAMPİYON MÜDÜR VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU



Geçtiğimiz yıl Türkiye üçüncüsü olan Uygur, o dönem yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreçte hedefim dünya şampiyonluğu" demişti.