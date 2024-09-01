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Emniyet müdür yardımcısı vücut geliştirme şampiyonasında derece yaptı

Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’nda 51 yaşındaki Bolu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Türker Uygur, 3’üncü oldu.

Emniyet müdür yardımcısı vücut geliştirme şampiyonasında derece yaptı

28 - 31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen şampiyonada farklı kategorilerde sporcular mücadele etti.

Bolu’da İl Emniyet Müdür Yardımcısı 51 yaşındaki Türker Uygur’da yarışmaya katılanlar arısındaydı. 45 yaş üstü kategoride mücadele eden Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, jüri değerlendirmesi sonucunda 3’üncü oldu.

Uygur’un, uzun süredir yarışma için hazırlandığı belirtilirken, Uygur’un başarısı emniyet teşkilatında ve spor dünyasında takdir topladı.

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