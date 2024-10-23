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Emporio Armani Milan-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Emporio Armani Milan'a konuk olacak. Anadolu Efes, ligde bu sezon ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken 9. sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan EA7 Emporio Armani Milan ise 17. sırada bulunuyor.

Emporio Armani Milan-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak. İşte, Emporio Armani Milan-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...

ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Emporio Armani Milan-Anadolu Efes maçı, 24 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Milano'daki Unipol Forum Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Karşılaşma, S Sport’tan naklen yayınlanacak.

AVRUPA'DA 841. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 841. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 840 maçta 474 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 593. müsabakasını yapacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 592 mücadelenin 317'sini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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