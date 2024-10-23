Emporio Armani Milan-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Emporio Armani Milan'a konuk olacak. Anadolu Efes, ligde bu sezon ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken 9. sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan EA7 Emporio Armani Milan ise 17. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak. İşte, Emporio Armani Milan-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...
ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Emporio Armani Milan-Anadolu Efes maçı, 24 Ekim Perşembe günü yapılacak.
Milano'daki Unipol Forum Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.
Karşılaşma, S Sport’tan naklen yayınlanacak.
AVRUPA'DA 841. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 841. karşılaşmasını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 840 maçta 474 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.
Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 593. müsabakasını yapacak.
Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 592 mücadelenin 317'sini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.
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