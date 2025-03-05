Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak. Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanacak müsabakaya dair ayrıntılar ise sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...



Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı, 6 Mart Perşembe günü yapılacak.



İtalya'nın Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.



FENERBAHÇE SON MAÇINI KAZANDI



Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde son olarak erteleme maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendi.



FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ



Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçında, Scottie Wilbekin'in sakatlığı bulunduğu için oynaması beklenmiyor.

