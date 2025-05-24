Emre Belözoğlu: "13-14 milyon euro para lazım"

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 2-1 yenilen Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, yönetimden taleplerde bulunduğunu ve isteklerinin kabul edilmesi halinde kulüpteki görevine devam edeceğini söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, sezon içerisinde iç saha ve deplasmanda farklı performanslar ortaya koyduklarına dikkati çekti.



Belözoğlu, "Çok benzer deplasman performanslarımızdan bir tanesini geride bıraktık. Ne yazık ki çok yumuşak bir takımımız var. İkinci yarıda skoru yakalamak için hamle yapmaya çalıştık. Ortada pozisyon yokken durum bir anda 2-0 oldu. Rakibimizin de oyun planı var. Eyüpspor, Arda Turan'ın sistemi ve oyuncuların kalitesinin birleşmesiyle bize üstünlük sağladı." ifadelerini kullandı.



Antalyaspor'daki geleceğine değinen Belözoğlu, "Hala dersime hep çok çalışmaya gayret eden bir öğrenciyim. Teknik direktörlük yaparken sürekli gelişmek istemeniz gerekiyor. Burada aslan payı oyuncularımın. Deplasman problemimiz de oyuncu yapımızın yumuşak olmasıyla ilgili. Antalyaspor, son 10 yılın 5-6'sında düşme hattında olmuş. Ben kalırsam, böyle bir şey olmaması gerekiyor. Geçen hafta yönetim ile konuştuğumda 15 Haziran'a kadar taleplerime dönüş yapacaklarını söylediler. Benim Antalyaspor'u daha güçlü yapacak isteklerim var. Bunlar olursa görevime devam edeceğim. Olmaz ise elimden geldiğince Antalyaspor'a dışardan yardımcı olacağım. Ben, Antalya'yı çok sevdim. Biz Antalya'ya iyi geldik, onlar da bize iyi geldi ancak bu sene yaşadığımız problemleri gelecek sene yaşarsak, Antalyaspor'un Süper Lig'de barınma şansı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Kulübün "derin" problemleri olduğunu dile getiren 44 yaşındaki teknik adam, "Türkiye'de kulüplerin 10-11-12 milyon avro maaş bütçesinin üstünü kaldırabileceğini düşünmüyorum. Antalyaspor da bu kulüplerden biri. Kulübe 13-14 milyon avro para lazım. Bulamazsak sıkıntılı süreçler yaşarız. Böyle olsun istemiyorum. Antalyaspor'un ayağa kalkacak gücü olduğuna inanıyorum. Fesihler var, oyuncular gelmek istemiyorlar. Gördüğüm tabloda yöneticiler, oyuncular ve teknik ekip elinden geleni yapıyor ama bunun böyle devam etmesi imkansız." diye konuştu.