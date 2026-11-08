Emre Belözoğlu 5 gollü galibiyetin ardından konuştu. "İnanıyorum"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Arca Çorum FK 'yi 5-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Her maçın detaylandırmamız gereken şeyleri var. Değerlendirme yapacağız. Fenerbahçe'nin çok yüksek bir kalitesi var. Bunu söylemem lazım. Oyuncularımız belli bir organizasyona bağlı kaldığında çok güzel bir oyun ortaya koydular. Yüksek kaliteyle skoru yakaladık. Sonrasında oyunda organizasyonun düzelmesi gereken yerleri var hem defansif hem ofansif. Bunu düzeltmek adına çok çalışacağız. Oyuncular tebriği hak ediyor, kazanma arzuları çok yüksekti. Daha yüksek organizasyona ihtiyacımız var.