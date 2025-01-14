Emre Belözoğlu Antalyaspor'da

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı alınan 5-0'lık yenilgi sonrası Alex de Souza ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Emre Belözoğlu ile anlaştı.



Belözoğlu son olarak geçen sezon Ankaragücü'nü çalıştıran Belözoğlu, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'de de teknik direktör ve sportif direktörlük görevlerini yürütmüştü.



Antalyaspor'un anlaşma ile ilgili kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.



Antalyaspor Süper lig'de ilk yarıyı 21 puanla 13. sırada tamamladı.