Emre Belözoğlu bir Fenerbahçeliyi daha alıyor, sarı lacivertlilerde yeni ayrılıklar kapıda

İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Cenk Tosun, En-Nesyri, Szymanski ve Becao da bavullarını topluyor.



Sarı lacivertliler, Szymanski için Rennes ile anlaşmaya yakın. Fransız kulübüyle bir süredir bonservis pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, teklifi talep ettiği 15 milyon euroya yaklaştırmaya çalışıyor.

SON TEKLİF 13 MİLYON EURO

Rennes son olarak bonuslarla birlikte 13 milyon euro teklif etti.



Fenerbahçe'ye 3 sezon önce 9,5 milyon euro karşılığında imza atan Szymanski, sarı lacivertlilerde 133 maçta 22 gol ve 30 asistle oynadı.