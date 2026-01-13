Emre Belözoğlu bir Fenerbahçeliyi daha alıyor, sarı lacivertlilerde yeni ayrılıklar kapıda
13.01.2026 16:32
Son Güncelleme: 13.01.2026 17:04
NTV - Haber Merkezi
İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat'ı yollayan Fenerbahçe, en az üç isimle daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Becao için iki teklif var.
İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Cenk Tosun, En-Nesyri, Szymanski ve Becao da bavullarını topluyor.
Sarı lacivertliler, Szymanski için Rennes ile anlaşmaya yakın. Fransız kulübüyle bir süredir bonservis pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, teklifi talep ettiği 15 milyon euroya yaklaştırmaya çalışıyor.
SON TEKLİF 13 MİLYON EURO
Rennes son olarak bonuslarla birlikte 13 milyon euro teklif etti.
Fenerbahçe'ye 3 sezon önce 9,5 milyon euro karşılığında imza atan Szymanski, sarı lacivertlilerde 133 maçta 22 gol ve 30 asistle oynadı.
EMRE BELÖZOĞLU BİR FENERBAHÇELİYİ DAHA İSTİYOR
Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa İrfan Can Kahveci'yi transfer etmişti. Cenk Tosun için beklemeye geçmişti.
Lacivert beyazlı ekipten Rodrigo Becao hamlesi de geldi.
Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Becao'nun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Kasımpaşa, Becao'ya son teklifini iletti ve oyuncuya süre verdi.
Öe yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen Internacional'in Becao'yu transfer gündemine aldığı ileri sürüldü. ESPN'in haberine göre; Brezilya kulübü, Rodrigo Becao'nun transfer şartlarını öğrenmek için görüşmelere başlama kararı aldı.
Internacional'in, 29 yaşındaki savunma oyuncusunu tek sezonluk kiralamak istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başında 8.3 milyon euroya Udinese'den transfer ettiği Becao, bu sezon sadece 1 maça çıkıp 6 dakika süre alabildi.
Kasımpaşa'nın başında 3 maça çıkan Belözoğlu henüz galibiyetle tanışamadı.