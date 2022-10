Emre Belözoğlu: Fenerbahçe iyi bir ortam yakalamış gibi duruyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama sadece bir maç kaybettik." dedi.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bizler üzgünüz. Oyunun ritmini belirlediğimiz dakikalarda gidişattan memnundum. İkinci yarının başında 15-20 dakika oyun istediğimiz tempoda giderken, oyun bize dönecekken rakip hoca hamleler yaptı, biz de hamleler yaptık ama onlar karşılığını aldı, biz alamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama sadece bir maç kaybettik. Önümüzde Fiorentina maçı var. Çok daha domine edebileceğimiz, bize alanlar bırakan bir rakibe karşı daha iyisini yapabilirdik. Bu maçtan dersler çıkararak bundan sonraki maçlarda inşallah daha iyi oynarız." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin üç stoperle oynamasına dikkati çeken Belözoğlu, "Geçişleri kullanmak istedik. Stoperlere de kenar oyuncularımız baskı yapıyordu. Kenar oyuncularımızdan boşlukları kullanmalarını istemiştik. Fenerbahçe'nin güçlü ama zaafları olan bir oyunu var. Ciddi boşluklar da bırakıyorlar. Bunu değerlendirmek istedik ama sonuç çıkaramadık. Fenerbahçe, 50 bin taraftarının gücünü bize hissettirdi. Biz maça ikinci yarıda da iyi başladık. Rakip hoca hamleler yaptı, ben hamleler yaptım. Öndeki 3 oyuncuyu değiştirdi rakip. Hamlelerden sonra bizim adımıza oyun geriye gitti." şeklinde konuştu.



Emre Belözoğlu, "Keny ve Szysz gibi hızlı futbolcularınızı oyuna geç aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Szysz sakatlıktan çıktı. Münir bir haftadır bizimle çalışmıyordu. Sakatlıklar vardı. Bunlar bahane değil tabii. Ben 70. dakikaya kadar oyundan memnundum. Bire birde güçlü oyuncuları tercih etmek istedim. Okaka da pivot görevini yaptı. Yakaladığımız ama değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Hamleler için belki biraz daha bekleyebilirdim. Hatta erken hamle yapmış olabilirim. Belki değişiklik yapmadan oyunu 80-85'lere kadar tutabilirdim."



Belözoğlu, oyunun belirli bir bölümünden sonra beraberliğe razı olup olmadıkları yönündeki bir soru üzerine, "​​​​​​Biz kazanmak üzere plan yapıyoruz. Beraberliği korumayı düşünmüyoruz ama bazen ister istemez oyun sizi oraya götürür. İstediğiniz kadar üretmeye çalışın, futbolcuların bireysel duyguları bu şekilde ortaya çıkabilir. Saha içerisine bazen istediğiniz kadar müdahale edemezsiniz. Ama oyuncuların isteği ve arzusunu bu şekilde görmedim. Baskı yediğimiz anlarda bile hücumda doğru pasları verebilseydik, daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe'nin oyunu güçlü, net bir planı var ama doğru değerlendirecek takımlar için de fırsatlar doğurabilecek bir oyunu var. Onların planı bugün yüzde 60, bizim yüzde 40 işledi." değerlendirmesinde bulundu.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, "İsmail Yüksek sizin Fenerbahçe döneminizde transfer edildi. İsmail'in performansını nasıl buluyorsunuz?" sorusunu, "Bir oyuncu için birçok kişi 'Onu ben kazandırdım.' diye kolay cümleler kurabilir. Bence bunlar futbolda karşılığı olmayan cümleler. İsmail, çok yetenekli oyuncuydu. Transferinde menajerinin, oyuncunun, Ali Koç'un payı var. Ben o dönem sportif direktördüm. Biz genelde iyi işleri sahiplenmiyoruz, kötü olanları üstümüze alıyoruz. Geçmişte aynı mevkide oynayan bir ağabeyi olarak, İsmail'in performansı beni mutlu ediyor. Fenerbahçe'nin Türk oyuncu tercihleri her zaman takıma kalite katmıştır. Önünde çok uzun yolu olan, hayatının merkezine futbolu koyan bir kardeşimiz. Futbol, ciddi bir meslektir. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla, kendisini geliştirmek ve Fenerbahçe'ye hizmet etmek isteyen birisi. Onun başarılı olması beni mutlu ediyor." şeklinde yanıtladı.



"FENERBAHÇE İYİ BİR ORTAM YAKALAMIŞ GİBİ DURUYOR"



Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosfer hakkında ise "Benim için Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarı her zaman gönlümün en güzel yerinde olacak. Ömrümün sonuna kadar da öyle devam edecek. Burada yaşadığım günler eşsizdi. Fenerbahçe iyi bir ortam yakalamış gibi duruyor, taraftarıyla da bir sinerji oluşturmuş. Uzun zamandır şampiyonluk gelmiyor, bu da camiada bir sabırsızlık getiriyor. Şu anda kazanıyorlar. Her sene 7-8 oyuncu takıma dahil oluyor. Bu sene kalibresi çok yüksek oyuncular geldi. Fenerbahçe başarılı gidiyor ama sezon çok uzun. Bu sene 3-4 takımın dahil olacağı bir yarış olacaktır. Geçen seneki gibi bir süreç yaşanmayacaktır. Fenerbahçe'nin taraftarıyla bütünleştiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



AVRUPA KUPALARINDA HEDEF SON 16



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, kadro derinliğinin lig ve Avrupa kupaları için yeterli olup olmadığı yönünde gelen bir soru üzerine şöyle konuştu:



"Benim iyi bir kadrom olduğunu düşünüyorum. Geçen seneden 9 maçı da kattığımızda 30 maçlık bir süreçte yalnızca 2 maç kaybettik. Takımımız iyi bir iş çıkarıyor. Gerçekçi olmak lazım. Fenerbahçe'nin bütçesi ve oyuncu kalitesiyle bizimki aynı değil. Oyun olarak güçlü oyunlar oynadık. Beşiktaş maçında hamleleri yaptıktan sonra oyun geriye gitti. Bugün de öyle oldu. Ben elimdeki kadro için rotasyon kelimesini hiç kullanmadım. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yaptı. Takım, ligde ve Avrupa'da iyi gidiyor. Elimde güçlü bir kadro var. Defansta sakatlıklar olması bizi olumsuz etkiledi. Bugün savunmada Mahmut'u kullandık. Hemen hemen her oyuncudan verim aldığımızı düşünüyorum."



Emre Belözoğlu, son olarak Avrupa kupalarındaki hedefleri hakkında, "Başakşehir olarak Avrupa'da yola çıktığımız günden bugüne çok önemli işler yaptık. Ülke puanına Fenerbahçe ile beraber en çok hizmet eden biziz. Şu anda hedefimiz son 16. Takımımız, organizasyona sadık kaldığı sürece biz her rakiple başa baş oynarız. Bizi nereye götürür bilmiyorum. Ben oyuncu grubuna güveniyorum. Kim çıkarsa çıksın herkesle mücadele edebileceğimizi düşünüyorum ama öncelikli hedef son 16. Bu hafta onu yapmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu. ​