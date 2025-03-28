Emre Belözoğlu galibiyete rağmen temkinli: "Rahat olmamamız gereken haftalar"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bayrama Antalyaspor taraftarını mutlu şekilde eriştireceğiz." dedi.



Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başladı.



Çok önemli bir maç kazandıklarını ifade eden Belözoğlu, oyuncuların enerjisi ve motivasyonun çok yüksek olduğunu kaydetti.

"BAYRAMA MUTLU GİRECEĞİZ"



Oyunun başında 3 puanı çok istediklerini gösterdiklerini anlatan Belözoğlu, "İlk yarıda 15 dakikalık kayıp zaman vardı. Bu süreçte golü yedik. İlk yarının sonundaki gol bize ivme kazandırdı. Motivasyon kazandırdı. İkinci yarıda ufak bir formasyon değişikliği yaptık. İkinci yarıda rakibe hiç pozisyon vermedik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Çok stratejik olmamız gereken bir maçtı. Verdiğimiz direktifleri sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışan oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bayrama Antalyaspor taraftarını mutlu şekilde eriştireceğiz." dedi.

"RAHAT OLMAMAMIZ GEREKEN HAFTALAR"



Alt sıralardaki takımların kolay kaybetmediğine dikkati çeken Belözoğlu, "Çok ince hesaplar yapmamız, rahat olmamamız gereken haftalar. 43-44 puanlar bizi rahatlatacaktır. Kendimizi rahatlatacak pozisyona getirmek için 7-8 puan daha almamız gerekiyor." diye konuştu.