Emre Belözoğlu galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'nün başına geçen ve ilk maçta Mondihome Kayserispor karşısında 3-0 galibiyet elde eden Belözoğlu, daha önceki iki takımında da aynı başlangıçları yaptı.



Başarılarla dolu aktif futbolculuk hayatına nokta koyduktan sonra kısa bir süre Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak sarı-lacivertlilerin başına 2020-2021 sezonunun son 10 haftasında geçti.



Fenerbahçe'yle ilk maçına Denizlispor karşısında çıkan Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı maçta teknik direktörlük kariyerine galibiyetle "merhaba" dedi. Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başındaki ilk 8 maçında da yenilgi yüzü görmedi ve bu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde etti.



BAŞAKŞEHİR KARİYERİNE DE ÇOK İYİ BAŞLADI



Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın istifasından sonra Ekim 2021'de başına geçtiği Başakşehir'i de çıkışa geçirdi.



İlk sınavını 15 Ekim 2021'de zorlu Beşiktaş maçıyla veren Emre Belözoğlu, takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasına yardımcı oldu. Belözoğlu, Başakşehir'in başındaki ilk 5 maçında puan kaybı bile yaşamadı.



Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ilk 13 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi ve 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı.



MKE ANKARAGÜCÜ'NDE DE İSTATİSTİĞİNİ BOZMADI



Emre Belözoğlu, yeni takımı MKE Ankaragücü kariyerine de iyi başladı.



43 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ve Başakşehir'deki 3 puanlı başlangıç geleneğini başkent ekibiyle de sürdürdü.



MKE Ankaragücü, ligde 2 maç sonra 3 puanı Emre Belözoğlu'yla çıktığı ilk maçta elde etti.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin