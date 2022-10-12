Emre Belözoğlu: Gruptan birinci olarak çıkmayı istiyoruz

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalma adına çok önemli bir maç oynayacaklarını ifade ederek, ''Kazanmak istiyoruz" dedi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.45'te başlayacak mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısına Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Sırp futbolcu Danijel Aleksic katıldı.



RFS ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçtan dersler çıkaracaklarını aktaran Belözoğlu, "Avrupa'daki durumumuzu netleştirecek ve son 16'ya kalma adına çok önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz de var. İlk maçtan da çıkacağımız tecrübeler var. Yarın kazanıp gruptaki elimizi çok daha sağlam hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.



Genç teknik direktör, hedeflerinin grubu lider bitirmek olduğunu aktararak, "Genelde oyuna hükmeden bir yapıya sahibiz. Buna benzer çok maçlar oynadık. Tabii ki gol gelmeyince, skor olmayınca biraz bu şekilde algılanabiliyor. Futbol, bizim gibi oyunu kurmak ve örerek oynamak isteyen takımlar için biraz daha pragmatik oynamaya çalışan takımlara göre daha zorlu bir hale gelebiliyor. Puan kayıpları ve mağlubiyetler olacak ama inandığımız oyuna sarılmaya, bize bugüne kadar bu başarıyı getiren oyuna sarılmaya devam edeceğiz. İyi ve karakterli bir oyuncu grubu var. Çok doğru yolda ilerleyen bir takımız. Yarın deplasmanındakine benzer bir maç olacak ama skor daha farklı olacak. Biz buna göre hazırlandık ve bu gruptan birinci olarak çıkmayı istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz ve kalitemiz var." ifadelerini kullandı.



Sakatlığı geçen Leo Duarte'nin kadroda olacağını ancak ilk 11'de forma giyemeyeceğini dile getiren Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Leo'nun bir hafta önce antrenmanda bir ağrısı olmuştu. Bugün ilk defa bizimle antrenmana çıkacak. Durumunu değerlendireceğiz. UEFA kadrosuna 23 oyuncu yazabildik. Bu oyuncular arasında sakatlık olması durumunda sıkıntı çıkabiliyor. Diğer takımlar bizden daha geniş kadro yazdılar. Biz ne yazık ki 23 kişi yazabildik. Bu da bizim için bir handikap gibi görünse de yerine oynayan oyuncular elinden gelen her şeyi kattılar. Çok değişen oyuncu profillerimiz oldu. Hemen hemen her maça 6-7 yeni oyuncuyla çıktık. Yarın da buna benzer bir durum söz konusu olacak. Kim oynarsa oynasın yine oyunumuza sadık kalacağız. Leo yarın 11'de başlayamayacak ama belki sonunda hamle olarak kullanabiliriz."



ALEKSİC: "İYİ OLAN TARAF BİZ"



Turuncu-lacivertli futbolcu Aleksic ise RFS'ye göre daha iyi takım olduklarını söyledi.



Yarınki karşılaşmanın önemine değinen 31 yaşındaki futbolcu, "Avrupa maceramızda kaldığımız yerden iyi futbolla devam etmek istiyoruz. Hedefimiz olan 3 puan için mücadele edeceğiz. İyi olan taraf biz. Son maçta da bunu gösterdik. Yalnız skoru elde etmede sorunlarımız vardı. Yarınki maç, form grafiğimizi ve Avrupa'daki yolumuzu devam ettirmemiz anlamında çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Takımın son dönemde gol yollarında sıkıntı yaşadığının söylenmesi üzerine Aleksic, "Dürüst olmak gerekirse Riga'daki fazla maçta gol pozisyonu giremedik. 2-3 gol pozisyonu yakalasak da bunu gole çeviremedik. Bu noktada kalecilerini tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten iyi iş çıkardı. Takım arkadaşlarımın şutlarını savundu. Son maçlarda form grafiği istediğimiz seviyede değildi. Aslında eksiklerimizi gidermek için çok iyi çalışıyoruz. Son haftalar bizim için gol yollarında eksiklik görünse de biz çok iyi bir yol aldık. Riga'da kalecileri iyi iş çıkardığı için 3 puanı alamadık. Ancak önemli olan yarınki maçta gol yollarında etkili olup skoru elde edebilecek golleri atabilmek. Bunun için iyi çalışıyoruz. Eski seviyemize yakalamamak için mücadele ediyoruz. Yarın da umarım 3 puan alma başarısını gösteririz." şeklinde görüş belirtti.