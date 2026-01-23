Emre Belözoğlu maç sonu çılgına döndü: "Galatasaray forması giyse bu kart çıkar mı?"

"EN KÖTÜ BERABERLİK ÇIKMALIYDI"

"İki oyuncu grubu bir şey oynamaya çalışıyor. Trabzonspor 0.60 gol beklentisiyle iki tane gol attı bize. Çalıştığımız yerlerde top almalarına müsaade ettik. Top onlarda gözükse de biz istediğimiz yerlerde onları buluşturduğumuz zamanlarda dahi çok fazla istediğini yapamadı Trabzonpor. Burada en kötü beraberlik çıkması lazımdı."

"BU HAKEMLERLE BU LİG BÖYLE GİTMEZ"

"Bu hakemlerle bu lig böyle gitmez. Oyuncuların emeğine yazık. Sen burada bu maçı tek başına istediğin yere çevirdi. Sonra da 10 dakika Kasımpaşa'yı maça ortak etmeye çalıştın. Çok kötü, büyük bir hayal kırıklığı performans."

"GALATASARAY FORMASI OLSA..."

"Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?"