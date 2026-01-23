Emre Belözoğlu maç sonu çılgına döndü: "Galatasaray forması giyse bu kart çıkar mı?"
23.01.2026 23:28
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Zubkov kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 61. dakikada Diabate'den geldi.
Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Belözoğlu'nun sözleri şu şekilde:
"BU KADAR KÖTÜ MAÇ YÖNETİLMEZ"
"Kamuoyu için Kasımpaşa'nın varlığı bu ligde ne kadar önemliyse bizim sözlerimizin de herhalde bir o kadar önemi vardır. Çok da kimsenin umurunda olacağını düşünmüyorum ama söylemem gerekeni yine ben söyleyeyim. Bu ülkede en yüksek seviyede futbol oynayan futbolcu benim. Bazen böyle konuşmak zorunda hissediyorum kendimi... Bu ülke futbolunun gelişmesi için bu hakemlerin performansının ivedilikle artırılması gerekiyor. Bırakın kırmızı kartı verememesini, bu kadar kötü maç yönetilmez. Bu kadar kötü oyun okunmaz. Futbolun içinden gelmediklerinin ötesinde, bu kadar kötü olmamalı yani."
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu.
"EN KÖTÜ BERABERLİK ÇIKMALIYDI"
"İki oyuncu grubu bir şey oynamaya çalışıyor. Trabzonspor 0.60 gol beklentisiyle iki tane gol attı bize. Çalıştığımız yerlerde top almalarına müsaade ettik. Top onlarda gözükse de biz istediğimiz yerlerde onları buluşturduğumuz zamanlarda dahi çok fazla istediğini yapamadı Trabzonpor. Burada en kötü beraberlik çıkması lazımdı."
"BU HAKEMLERLE BU LİG BÖYLE GİTMEZ"
"Bu hakemlerle bu lig böyle gitmez. Oyuncuların emeğine yazık. Sen burada bu maçı tek başına istediğin yere çevirdi. Sonra da 10 dakika Kasımpaşa'yı maça ortak etmeye çalıştın. Çok kötü, büyük bir hayal kırıklığı performans."
"GALATASARAY FORMASI OLSA..."
"Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?"
Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.