Kocaelispor maçının ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu , oyuna yumuşak başladıkları belirtirken, maçı koparak inancı ortaya koyamadıklarını söyledi.



Belözoğlu, “Mutlaka kazanmamız gereken bir maça 20-25 dakikalık yumuşak başlangıç olmaz. Sonra oyunu oturttuk. İkinci yarı kontrol bizdeydi ve golü de bulduk. Bu büyük takım gerçeğidir. İster iyi ister kötü oynayın gol atabilirsiniz. Maçı bitirmek için pozisyonlar da geldi. Burada bir nokta var: kırılma anı. Bunu aşmamız lazım ve aşacak güçteyiz. Oyuncularım da iyi niyetli. Penaltıdan önce Vedat'a net bir itme, faul var. Ama demek düşülmesi gerekiyor faul çalınması için.” dedi.

"OYUNCULARIM MAÇLARI KOPARACAK İNANCI GÖSTERMELİ"

Sorumluluğun farkında olduğunu, kayıpların ve kazançların parçası olduğunu söyleyen Belözoğlu, “Ama kötü bir gece yaşadık ve artık puan kayıplarına tahammül kalmadı. Çalışmaya devam etmeliyiz. 11 puan için de konuşmanın anlamı yok. İki haftadır camianın beklediği kıvılcımı yaratmalıyız. Kırılma anlarında oyuncularım maçları koparacak inancı göstermeli.” diye konuştu.