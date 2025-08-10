Emre Belözoğlu puan hedefini açıkladı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 5 yıl sonra sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



40 dereceye ulaşan sıcaklık ve nemli havada oynayan iki takım oyuncularını da tebrik eden Belözoğlu, takımdan 13 oyuncunun ayrıldığına dikkat çekerek 7 yeni oyuncunun katılmasına karşın eksikliklerinin olduğunu vurguladı.



Takıma en az 5 oyuncu dahil edileceğini sözlerine ekleyen emre Belözoğlu, bu yılki hedeflerine ilişkin şunları söyledi:



"Geçen sene hedeflediğimiz puanları son 4 haftada yakaladık. Oyuncuların anlaşılabilir maddi sıkıntıları bizleri 40-45’lerde tuttu. Ne olursa olsun ben bu sene de, elimiz ne kadar güçlenirse güçlensin, gerçekçi, ayağı yere basın, her şeyden daha değerlisi mütevazi olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 45-55 puan bandı arasında ne kadar yakalayabiliriz bunun peşinde olacağız."