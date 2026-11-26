Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu , Shakhtar Donetsk galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Kulübün Şampiyonlar Ligi hedefine değinen Belözoğlu, "Bugün bizim için Şampiyonlar Ligi hedefinin net olduğunu hissettirdiğimiz maç oldu. İlk dakikadan son dakikaya kadar oyuncuların gösterdiği idare... Sahadaki oyuncularımı ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Bugün karşımızda Arda Turan kardeşim diye söylemiyorum ama çok iyi bir teknik adam var. Çok iyi bir kadro kurdu, savaşın gölgesinde çok iyi mücadele veriyor. Önemli bir galibiyet aldık. Emeği geçen herkese, hocalara ve ekibime teşekkür ediyorum. Yolumuza devam etmek zorundayız. Fenerbahçe bulunduğu her kulvarda bunu istemeli. Fenerbahçe'nin buralarda olması yakışıyor." dedi.

TARAFTARA PAZAR GÜNÜ İÇİN MESAJ VERDİ

Fenerbahçe'de ilk kez pazar günü Erzurumspor maçıyla sarı-lacivertli taraftarların karşısına çıkacağını hatırlatan Belözoğlu, "Bizim geldiğimiz üçüncü maç oldu. Hepsini deplasmanda oynadık. Oyuncular iyi iş çıkardılar. Bir şeyleri düzeltmek için samimice çalışıyoruz. Maçın kazanılmasında farklı faktörler var ama yine de geldiğimizden beri oyunculara şablon çizdik ve mükemmel uydular. Oyunculara inanmalıyız, güvenmeliyiz. Bir tane Fenerbahçe var. Oyuncularımızın yanında olmak her şeyden önemli. Pazar günü için hazırlıklarımız hemen başlayacak. Kendi sahamızda seyircilerimle beraber bu galibiyetin coşkusunu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.