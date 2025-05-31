Emre Belözoğlu Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Inter finali için Almanya'nın Münih kentine gitti.



TRT Spor'a konuşan Belözoğlu, "Inter'in Avrupa'da Jose Mourinho'dan sonra ilk kupası olacak diye inanıyorum. Inter'in kazanmasını istiyorum." dedi.

"FARKLI DİNAMİKLERİ OLAN BİR MAÇ"



Daha önce Inter forması giyen Belözoğlu, "Inter'in daha güçlü ve daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Bu sene finalleri kaybettiler, PSG finalleri kaybetmedi. Farklı dinamikleri olan bir maç." ifadelerini kullandı.



"Hakan Çalhanoğlu, son 20 yılın en iyi Inter oyuncularından biri." diyen Belözoğlu, "Kendi aramızda maç yapsak Luis Enrique'nin takımı topa hakim olmak ister. Inter'i favori görmek istiyorum." diye konuştu.