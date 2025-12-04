Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yaklaşırken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

YOL AYRIMI ÇOK YAKIN

Bu sezon çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze ile yol ayrımının çok yakın olduğu öğrenildi.