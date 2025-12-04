Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor

04.12.2025 09:29

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve bir süredir herhangi bir takımda görev yapmayan teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor.

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yaklaşırken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

 

YOL AYRIMI ÇOK YAKIN

 

Bu sezon çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze ile yol ayrımının çok yakın olduğu öğrenildi.

Resmi Kurum

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze.

Gürcü çalıştırıcı sonrası göreve getirilecek isim için birçok adayın adı geçerken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

 

"EMRE BELÖZOĞLU İLE ANLAŞMAYA VARILDI"

 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile el sıkıştı.

 

İstanbul ekibinin Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

IHA

Teknik direktör Emre Belözoğlu.

BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR PERFORMANSI

 

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 1.18'lik puan ortalaması yakalamıştı.

