Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe için resmi açıklama: "Bizi mutlu ediyor"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Antalyaspor'un başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.



UEFA Avrupa Ligi lig etabının ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin 4 maçta 1 galibiyet alabilen teknik direktörü Domenico Tedesco ile yolların ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti.



Tedesco'nun olası ayrılığı durumunda Aykut Kocaman, İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu isimleri öne çıkmıştı.



Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe maçı ve Emre Belözoğlu'nun geleceği hakkında HT Spor'a konuştu.



İşte Perçin'in sözleri:

"PUAN ALACAĞIMIZI TAHMİN EDİYORUM"



"Bizler maça hazırız. Antalyaspor olarak, Antalya şehri hazır. İyi bir sonuç almaya geliyoruz. İyi bir sonuçla çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Enerjimiz tam, bir sıkıntı gözükmüyor. Fenerbahçe'nin son durumu ne kadar sıkıntılı olsa da Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Bunun farkındayız. Puan veya puanlar alacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah sonuç öyle olacak."

"HOCAMIZIN İNANCI TAM"



"Fenerbahçe için son maçlarda olumsuz yorumlar yapılsa da Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ama benim, yönetimin, Antalya'nın, futbolcu kardeşlerimizin ve hocamızın inancı tam bu maçla ilgili."

"EMRE HOCA'NIN BİR YERE GİDECEĞİNİ ZANNETMİYORUZ"



"Emre Belözoğlu bizim için bir değer. Şu anda ilişkilerimiz üst seviyede. Antalyaspor'u eski oynadığı kulüpler kadar seviyor. Aidiyet duygusu çok fazla. Biz hiçbir yere gideceğini zannetmiyoruz, öyle bir şey de yok. Geçen haftalarda da aynı şey oldu. Bu dedikoduların ya da söylemlerin olması bizi rahatsız etmiyor ziyadesiyle bizi mutlu ediyor. 'Büyük' diye tabir ettiğimiz kulüpler hocamızın ismini geçiriyor. Demek ki bizim hocamız değerli. O yüzden biz Antalyaspor olarak takımın başındaki hocanın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz, şehirimiz de bunu anlıyor."