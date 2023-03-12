Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş taraftarına küfür tepkisi

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri mücadelede kendisini hedef alan küfürlü tezahüratlara sert tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçına iki kızını da getirdiğini belirten Belözoğlu, "Sağ olsun bizimkiler de bizim çocukları oraya yakın koydular. Çocuklar 30-35 dakika küfür dinlediler" dedi.

"ŞEREF İSTİYORLARSA BİZDE FAZLASIYLA VAR"

Küfürlü tezahüratta bulunanların "insanlık ve haysiyetten nasibini almadığını" savunan Başakşehir Teknik Direktörü şunları söyledi "Bir tane annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış, eşim var benden önce kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Çok gündeme getiriyorlar ya. Önce dönüp kendilerine baksınlar. Ben bundan fazlasıyla nasiplendiğimi düşünüyorum. Anneme rahatça küfür eden herkes evlerine gittiklerinde de annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum, benim adıma. Çünkü anneler en değerli varlıktır."