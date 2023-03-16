Emre Belözoğlu'dan istifa sorusuna yanıt

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, çeyrek final hedefine ulaşamadıkları için çok üzgün olduğunu söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Çok üzgünüz. Bu sene Avrupa kupalarında 14. maçımızı oynadık, ikinci mağlubiyetimizi aldık. Dört beraberlik ve 8 galibiyetle ülke puanına iyi katkı verdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz çeyrek finale kalmaktı, bunu başaramadığımız için üzgünüz. Maçın başlangıcında oyuncularımın arzusu, isteği iyiydi. 6-7 dakikalık yaşadığımız süreç, bizim teknik adamlık nasibimizmiş yapacak bir şey yok. Avrupa’da seviye, oyunun ritmi ve temposu önemli. Rakibimiz bu kaostan iyi beslenen oyunculara sahip bir takım. Onları tebrik ediyorum. Buraya gelip bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Elimizden gelenin daha iyisini yapmak isterdik." dedi.

"ÇOK ENTERESAN BİR MAÇ OLDU"



Emre Belözoğlu, "Başakşehir bu sezon Galatasaray'dan sonra Gent karşısında da çok hızlı oyundan koptu. Bu maçlardaki eksiklikler nelerdi?" sorusuna, "Galatasaray maçı buna benzer bir senaryo değildi. Bu maç özelinde bir daha kariyerimde bu tip bir maç yaşar mıyım? Bilmiyorum. O dakikalara kadar oyunumuzun teknik adam olarak beni rahatsız edecek bir durumu da yoktu. Çok enteresan bir maç oldu. Ritim ve tempo konusunda eksikliğimiz olduğunu ön görüyorduk. Kendi içimizde de söylüyorduk. Yaşanılan süreç, Dünya Kupası arası, onun üstüne ne yazık ki deprem felaketi bu tempoyu da olumsuz anlamda etkiledi. Oyundan kopuş sebebi, bu 2-3 parametreden bir tanesi olabilir." yanıtını verdi.

"YAPTIKLARIMIZI BAŞARISIZ BULMUYORUM"



Belözoğlu, "Başakşehir Avrupa'ya veda etti. Lig ve kupada Avrupa kupaları hedefi sürüyor. Geleceğinizle ilgili bir tasarrufunuz olabilir mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:



"Başkanla yakın ilişkisi olan birisiyim. Onunla konuşmadan bir karar vermem olmaz. Hedeflerim arasında Avrupa’da teknik direktörlük yapmak var. Türkiye’de, Başakşehir benim için çok mükemmel bir tecrübe oluyor. Geldiğimiz günden bu yana iyi şeyler yapıyoruz. Kazanmaya, başarıya odaklı bakış açısı var, belki ben burada olduğum için. Teknik ekip olarak yaptıklarımızı başarısız bulmuyorum. Ben iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Geldiğimizden beri ilk defa 2-3 maçtır bu dalgalanmaları net yaşadık. Mağlubiyetler oldu, 50 gün içinde oynadığımı 4 tane maçtan bahsediyoruz. Ben oyuncularımın tekrar toparlayacağını düşünüyorum. Gösterdiklerimizi hep yapmaya çalıştılar.

Kendi kariyerimle ilgili, burası benim evim gibi. Biz karar alırsak başkanla beraber alırız. Başka kulüpte kendi karar almam söz konusu olabilir ama Göksel Gümüşdağ’ın olduğu yerde kendimle alakalı kararı alırken onunla konuşmam gerek. Bu sene için bir hedefimizi kaybettik. Avrupa kupalarına katılabilecek gücümüz olduğuna inanıyoruz. Ligde ilk 4’ün de bir hedef olduğunu düşünüyorum. Türkiye Kupası dahil hedeflerimiz devam ediyor."

"KENDİ PAYIMA DÜŞENİ ALMAM GEREKİYORSA ALIRIM"



Başarısızlıkta her zaman faturayı oyuncularına değil kendine keseceğinin altını çizen Emre Belözoğlu, "Ben oyuncularıma bu faturayı kesmem. Başarılarda, başarısızlıklarda en büyük sorumlulukları alması gereken kişi teknik adamlardır. Ben kendi payıma düşeni almam gerekiyorsa alırım." diyerek sözlerini tamamladı.

