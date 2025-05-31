Emre Belözoğlu'ndan 14 milyon euro çıkışı: "Benim için değil!"

Antalyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Trabzonspor’a 2-0 mağlup olarak sezonu puansız kapattı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Emre Belözoğlu, görevine devam edeceğini belirterek, "Benim bir sene daha mukavelem var. Daha hedefi olan, daha dinamik bir takım kurmak istiyorum. Antalya'ya yakışan bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Şehir dinamiklerinin bu takımı sahiplenmesi gerekiyor. Antalyaspor’un daha yukarıyı hedeflemesi için herkesin birlik içinde olması lazım" dedi.

Belözoğlu, Eyüpspor maçı sonrası gündem olan "14 milyon euro gerekiyor" açıklaması hakkında da konuştu."Ben kendime bu parayı istemedim" diyen Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şartlar benim için değişmedi. Herkes bir yıl yaşlandı. Antalyaspor’un mevcut dosyaları, transfer tahtasının açılması ve bu sezon oyunculara yapılan ödemelerin toplamı bu rakamları ortaya çıkarıyor. Bu paraya kulübün ihtiyacı var. Antalyaspor’un başarısı için bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledim, kendi adıma istediğim bir para değildi. Ben Anadolu kulüplerine para kazanmak için gelmedim. Geçmişte de hiçbir takımdan tazminat almadan ayrıldım. Burada kalmak, güçlü bir kadroyla daha fazlasını başarmak istiyorum."