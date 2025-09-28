Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe iddiasına cevap: "Bu çok doğal"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor , Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Kırmızı-beyazlılar, Kadıköy'de oynanan maçta sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Belözoğlu'nun sözleri: "CESUR OLACAKSINIZ" "Futbol çok dinamik, oyun içinde anları doğru oynamanız gereken, bir o kadar önemlisi her başarılı olmak isteyen insan için olmazsa olmaz cesur olmak. Cesur olacaksınız, korkmayacaksınız. Atmosfer, kulüp büyüklüğü, ne olursa olsun..." "PENALTI TARTIŞILIR" "İki şey var üzüldüğüm; topa sahip olma kısmında bu kadar 16 yaşındaki bir çocuğun kaptırsa da almak istediği yerde topa sahip kalmada eksik kalmamız çok büyük bir hayal kırıklığı. Fenerbahçe'ye pozisyon bile vermeden kaybettik bugün. Verdiğimiz 1-1.5 pozisyon var. Bireysel, istediğimiz oyun dışındaki oyuncu tercihlerine binaen. Bireysel hatadan 2. golü yedik. İlk gol penaltı mı, değil mi, çizgide mi, değil mi tartışılır."

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEYİM"



"Fenerbahçe yeni bir değişim içinde, hocası, yeni başkanı geldi. Kulüp çok büyük bir kulüp. Kendi adıma top sekanslarını 6-7-8'e çıkarabilsek pozisyon üretebilirdik. Devrenin sonunda en net pozisyonu yakalayan bizdik. Oyunun her dakikasını domine etmek çok tekrar ve oyuncu kalitesi isteyen bir şey. Daha iyi olacağız. Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. 7-8 haftadır buradayım. Bazı oyunculara güvenmeye devam edeceğim ama bazı oyuncular için yeniden gözlem içine gireceğiz. Taraftarlarımızı mutlu etmek isterdik. 3-4 gün sonra maçımız var. Sonra milli araya gireceğiz."



"FENERBAHÇE İLE ADIMIN GEÇMESİ ÇOK DOĞAL"



"Ben Antalyaspor'un teknik direktörüyüm. Adımın Fenerbahçe ile geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem. Ben Antalyaspor'un başarısı için planlar yapıyorum. Adımın Fenerbahçe ile anılması doğaldır. Kaptanlık yaptım, iyi kötü şeyler yaptım. Bugün Antalyaspor benim için hedeflerim arasında en iyi yere getirmek... Söyleyebileceklerim bu kadar. Bu maç için üzgünüm."