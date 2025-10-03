Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali: Başkanla helalleşmeden bu kararı almak istemiyorum

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, oynanan futbolun göreve geldiğinden bu yana en kötü performans olduğunu belirtti. Taraftardan özür dileyen Belözoğlu, "Geldiğimiz günden beri oyun anlamındaki ikinci senem burada. En kötü oyun. Bu anlamda gördüğüm oyuncu grubun enerjisi, oyuna sadakati en düşük 90 dakikaydı. Bundan dolayı çok üzgünüm, taraftardan bu anlamda özür diliyorum. Sorumluluğu alıyorum" diye konuştu.



"RADİKAL KARARLARIN ALINMASI GEREKİYOR"



Takımın ortaya koyduğu futbolun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Belözoğlu, bireysel hatalara dikkat çekerek, "4 tane net bireysel hata var. Tek oyuncuların özelinde bunu değerlendiremezsiniz futbolda. Bu kadar net bireysel hataların olduğu yerde bence radikal kararların alınması gerekiyor. Ya oyuncu bazlı ya teknik adam bazlı. Ben bu anlamda gerekli konuşmayı Sayın başkanımızla yaptım, yapmaya devam edeceğim. Bu anlamdaki sorumluluğu almak istediğimi kendisine de ilettim" şeklinde konuştu.



"BAŞKANIMIZLA HELALLEŞMEDEN KARAR ALMAK İSTEMİYORUM"



Görevini bırakabileceğinin işaretini veren Belözoğlu, bu konuda yönetimle görüşmeden adım atmayacağını şu şekilde ifade etti:

"Bugün yaşamış olduğumuz, skorundan da öte bence net bir dibe vuruş. Bununla alakalı doğru hareket etmemiz gerekiyor. Ama bunu da burada beraber yola çıktığımız başkan ve birkaç yöneticimizle görüşmeden yapmam doğru olmaz diye düşünüyorum. Başkanla helalleşmeden bu kararı almak istemiyorum. Çünkü ben bu takımın kurulmasında en çok payı olan kişilerden biriyim."



"BENDEN BEKLENTİNİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"



Taraftarların tepkisini de değerlendiren Belözoğlu, "Taraftarımızdan stattan ziyade sokakta bu teveccühü hissediyorum. Bu tepkinin de ne kadar samimi olduğunu görebiliyorum. Benden beklentinin olduğunu gösteriyor. Ama ben Antalya'yı çok sevdim. Bu ortamı oluşturan kitlenin amacına ulaştığını söyleyebilirim. Benim yapabileceğim tek bir şey var; başkanımızı ve yönetimimizi üzmeden kırmadan en doğruyu yapmak" ifadelerini kullandı.



"EN DOĞRU KARARI VERMEK GEREK"



Takımın geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, "8 hafta geride kaldı. İçeride kaybettiğimiz iki maç bizim için çok büyük bir kayıp. Telafisi olabilecek haftalar bunlar ama en doğru kararı vermek lazım. Yani bu takımı tekrar ayağa kaldırmak için en doğru kararı vermek gerek" diyerek sözlerini tamamladı.