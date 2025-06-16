Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: "Arda Güler için pişmanım, Fenerbahçe'de şampiyon olacağım!"

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini sürdüren Emre Belözoğlu, yeni sezon hazırlıkları öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belözoğlu; İspanyol basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe, Atletico Madrid, Arda Güler ve Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. AS'a röportaj veren Emre Belözoğlu'nun sözleri şu şekilde: Seni en çok etkileyen teknik direktör hangisiydi?



Emre Belözoğlu: Birçoğu. Türkiye'de Mancini, Aykut Kocaman ve Fatih Terim. İspanya'da Simeone ve Aragones. Hepsi iyi birer öğretmendi.



Atletico macerana daha erken ya da farklı bir zamanda başlamak ister miydin?



Emre Belözoğlu: İsterdim. Burası dünyanın en büyük camialarından biri. Kısa sürmesine rağmen büyük bir onurdu. Atletico'ya daha genç yaşta gelmek isterdim. Fenerbahçe olmasaydı muhtemelen kariyerimi Atletico'da tamamlardım. Fenerbahçe'ye döndüğüm için pişman değilim. Çünkü orası Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe olmasaydı Türkiye'ye geri dönmezdim.



Teknik direktörlüğe şu anda Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe'de başlamıştın, Portekizli'yi "senin" kulübünde nasıl buldun?



Emre Belözoğlu: Mourinho harika bir teknik direktör. Küresel düzeyde büyük bir isim. Ve ona sahip olmak Türk futbolu için çok değerli. Ama iyi bir sezon değildi, bir başarısızlıktı. İnsanların beklentileri vardı ve Mourinho geldiğinde beklentiler daha da arttı çünkü o dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Onun için çok üzülüyorum ama onun için çok iyi bir yıl değildi.



Teknik direktörlükteki ilk günlerine baktığımızda genç Arda Güler, adını yeni yeni duyurmaya başlamıştı. Onu ilk gördüğün zamanı nasıl anlatırsın?



Emre Belözoğlu: Arda'yı genç takımda 45 dakika görmüştüm ve çoktan övgüler almaya başlamıştı. Ondan sonra onu A takıma alan ve 16 yaşına gelmeden önce büyüklerle antrenman yaptıran bendim. Bazıları bunun çok erken olduğunu, çok genç olduğunu söyledi. Ama ben sadece onu daha önce oynatmadığım için pişmanım. Şampiyonluk için oynuyorduk ve maçlar çok karmaşıktı... Ama sadece bir pasla bile onun özel bir oyuncu olduğunu, mükemmele yakın olduğunu görebiliyordunuz.



Arda'da sizi en çok şaşırtan şey neydi?



Emre Belözoğlu: Bu ilahi yeteneğe ve bu kadar genç yaşta geliştirilen tekniğe sahip çok fazla oyuncu göremezsiniz. Kendi başına parladı.



İki yıl sonra Real Madrid'e bu kadar çabuk sıçrama yapmasını bekliyor muydunuz?



Emre Belözoğlu: Evet, dürüst olmak gerekirse onun dünyanın en büyük takımlarında oynamasını bekliyordum. Daha da iyi olacak. Her yıl kendini geliştiriyor. Her zaman gelişir. Bu yıl zaten çok iyi iş çıkardı ama Xabi Alonso'nun gelişiyle çok farklı bir Arda göreceğiz. Kendini geliştirecek. Bu sezon daha gelişmiş bir Arda göreceğiz.



Sizce onun gelişimi için hangisi daha iyi olur: Madrid'de öğrenmeye devam etmek mi yoksa daha fazla dakika alacağı başka bir Avrupa takımına kiralık gitmek mi?



Emre Belözoğlu: Onun karakterini biliyorum. Zorlukları sever. Onların üstesinden gelmeyi. En hırçın dalgalarda sörf yapmayı seviyor.



Beklentilerin ağırlığını taşımak zor mu? Bu sizsiniz. Kolay değil “Boğaz'ın Maradona'sı” olmak... Şimdi Arda'nın başına geliyor...



Emre Belözoğlu: İnsanların beklentilerini karşılamaya çalışırsanız kimseyi mutlu edemezsiniz. Ama kendinle yarışmaya çıkarsan, herkesin seni örnek almasını sağlarsın. Bence yıldızlar kariyerlerine böyle yaklaşmalı.



Kendini bir noktada Atletico'yu çalıştırırken görüyor musun?



Emre Belözoğlu: Neden olmasın? Türkiye zor bir ülke ve bence burada antrenörlük yapmak İspanya'dan daha zor. Burada sadece saha içinde değil, birçok zorluğun üstesinden gelmeniz gerekiyor. Hedefim bir gün oynadığımız takımlarda teknik direktörlük yapmak ..... Benim hedefim bu.



Fenerbahçe'nin son yıllarda şampiyon olamaması seni üzüyor mu?



Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'yi seven herkes, her yıl şampiyonluk istiyoruz. Oyunculuk yıllarımda kulübe olan duygularım daha da arttı. Eminim yakında şampiyon olacaklar.



Bundan eminsin.



Emre Belözoğlu: Bir gün antrenör olarak bunu Fenerbahçe taraftarıyla birlikte yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok.



Futbolcu Emre Belözoğlu, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımında ilk 11'de yer alır mı?



Emre Belözoğlu: Tabii ki olurdu. Baskılı oyun, topa sahip olma, hızlı geçişler ve bitiricilik. En azından küçük bir örneklemde, geliştirdiğim antrenörde oyuncu profilimi göstermeye çalışıyorum. Bunu oyuncularıma da aktarmak istiyorum.