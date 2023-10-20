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Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü'ndeki hedefi Avrupa

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Avrupa Kupaları'na katılmayı hedeflediklerini vurguladı. Pazar günkü İstanbulspor maçı ile teknik direktörlük kariyerindeki 100. maçına çıkacak olan Belözoğlu, önemli bir kilometre taşını da geride bırakacak.

Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü'ndeki hedefi Avrupa

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Beştepe Tesisleri'nde Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ankara temsilcisindeki serüvenine Kayserispor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle başlayan Belözoğlu, yakaladıkları ivmeyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

'Belözoğlu, 'Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz... Bu camiaya yakışır bir şekilde.... Ankara'da olmaktan keyif alıyoruz. İnşallah böyle devam eder.'' dedi. 

100. MAÇ HEYECANI

Teknik direktörlük kariyerindeki önemli bir kilometre taşını geride bırakacak olan Emre Belözoğlu dalya diyecek.

43 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'yle 10, Başakşehir'le 88 ve ile 1 maça çıktı.

Söz konusu 99 maçta Belözoğlu'nun takımları 52 galibiyet, 25 beraberlik ve 22 yenilgi aldı.

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