Emre Çolak sözlerine açıklık getirdi: Emekli olmadım

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Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını belirten Emre Çolak, "Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamasının yanlış anlaştığını ifade eden Çolak, kariyerine devam ettiğini ve emekli olmadığını açıkladı.



31 yaşındaki Çolak, "Ülkemdeki durum beni çok endişelendiriyor. CF Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor ve yarından itibaren arka arkaya ikinci zaferimizi elde etmek için hafta sonu oynayacağımız maça hazırlanıyorum. Hedeflerimize ulaşacağımızdan eminim." diyerek kariyerine devam ettiğini açıkladı.



Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emre Çolak, ardından İspanya'nın Deportivo la Coruna takımına transfer olmuştu. İspanya'nın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Wehda forması giyen milli futbolcu, daha sonra tekrar Deportivo'ya transfer olmuş ve 6 ay boyunca eski takımının formasını giymişti.

2021 yılında Türkiye'ye dönen Emre Çolak, sırasıyla Fatih Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe'de futbol hayatını sürdürdü. Geçtiğimiz ay sonunda İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Çolak, Süper Lig'de 153 maça çıkan Çolak, 10 gol 15 asistlik performans sergiledi.