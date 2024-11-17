Emre Kocadağ: Meydan okuduk, yapı falan kalmadı ortada

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık döneminde Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapan Emre Kocadağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, bir sonraki seçimde Hasan Arat'ın şimdiden adaylığını açıklaması gerektiğini söyledi.

Sabah gazetesine konuşan Emre Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aynı zamanda Milli Olimpiyat Komitesi'nde görev yapan bir spor adamının bu tavrını hayretle izliyorum. Buradan Sayın Başkan'a çağrımı yineliyorum; çıkın adaylığınızı açıklayın ve önümüzdeki dönem popülist söylem ve icraatlardan vazgeçin. 100'e yakın vaadinizi yeniden okuyun, bunları hayata geçirmek için çalışın, bizler de destek olalım. Sakın aday olmamayı düşünmeyin.

"BEŞİKTAŞ'IN ÖNCELİĞİ BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK OLMALI"

Beşiktaş'ın önceliği 30 milyon Euro'luk oyuncu kontratlarıyla, özel uçaklarla futbolcu getirmek olmamalı. Bankalar Birliği'nden çıkabilecek geliri yaratacak projeler geliştirilmeli. Bizim dönemimizde de fayda sağlamayan transferler olmuştur ama hepsini toplasan bugün 1 oyuncuya ödenen bonservis paralarına yaklaşmaz. Doğru bir politika izlemiş olmasaydık borcu dolar bazında neredeyse yarıya indiremezdik.

"BİRLİK BERABERİK ÇAĞRIMIZ HAVADA KALDI"

Ağustos ayında yaptığım açıklamada Mayıs 2025'te yapılacak kongre için Sayın Hasan Arat'ın adaylığını sezon başı açıklaması gerektiğini belirtmiştim. Beşiktaş tarihinde en çok paranın harcandığı ve Süper Kupa moraliyle taraftarın beklentisinin arttığı bir sezonda camianın birlik ve beraberlik içerisinde seçim atmosferine girmeden saha içine odaklanıp şampiyonluk için topyekun savaşmamız gerekliliğini ifade etmiştim. Ancak maalesef birlik beraberlik çağrımız havada kaldı. Divan kurullarında ve son mali kongrede camiayı birleştirmek yerine düşmanlığın, küfrün, hakaretin ve pusu kültürünün hakim olduğu, Beşiktaş'a yakışmayan tavırlara ve organizasyonlara imza atıldı.

"MEYDAN OKUDUK, YAPI FALAN KALMADI ORTADA"



100 milyon Euro harcayıp başarısız olma lüksünüz yok. Hele çıkıp 'Yapı var' derseniz oyuncuya da başarısızlık halinde en güzel bahaneyi kendiniz vermiş olursunuz. 'Ben ne yaparsam yapayım yapı yüzünden şampiyon olamam zaten' diye düşünürler ve 1-2 hatada hemen motivasyon düşer. Futbol şube sorumlusu olduğum dönemde Sergen Yalçın ile yaşadığımız şampiyonlukta Fenerbahçe ve Galatasaray ile başa baş gidiyorduk, 'Beşiktaş'ı yarışın dışına itecekler' denildi. Tarihte hep böyle olmuş ama biz çıktık, 'Arefeyi görürler ama bayramı göremezler' dedik. Meydan okuduk, yapı falan kalmadı ortada."