Emre Yazgan kimdir, kaç yaşındaydı? (Milli sporcu Emre Yazgan hakkında bilinenler)
Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Judo Genç Milli Takımı sporcuları antrenman yaparken çığ düştü. Milli sporcu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan'ın da milli sporcu olduğu, çığdan hafif yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.
Çığ faciasında hayatını kaybeden Darıca Fen Lisesi öğrencisi Emre Yazgan'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu olduğu öğrenildi. Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan'ın da milli sporcu olduğu, çığdan hafif yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.
Çeşitli kilolarda mücadele eden Yazgan'ın birçok turnuvada madalyalar kazandığı, son olarak 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonu olduğu belirtildi.
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