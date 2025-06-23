En değerli kulüpler sıralamasını değiştiren rekor satış

NBA'in en gösterişli takımı Los Angeles Lakers, rekor bir bedelle el değiştirdi.



Lakers'ın çoğunluk hissesi Jeanie Buss tarafından Mark Walter'a satıldı. Satışla birlikte Lakers'ın değerlemesi 10 milyar dolara çıktı.

Los Angeles Lakers'ın rekor bedelle satışının ardından dünyanın en değerli kulüpleri sıralaması değişti.

Bu satış sonrası Lakers, ikinci sıraya yükseldi.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ KULÜPLERİ

1. Dallas Cowboys (NFL) - 10.3 milyon dolar



2. Los Angeles Lakers (NBA) - 10 milyon dolar



3. Golden State Warrios (MLB) - 9.1 milyon dolar



4. New York Yankees (NBA) - 8.4 milyon dolar



5. Los Angeles Dodgers (MLB) - 7.7 milyon dolar