En-Nesyri attı, Fas yarı finalde Nijerya'yı eledi

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun Fas'ın ev sahipliğinde düzenlediği 35'inci Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) yarı finalinde Fas ile Nijerya karşılaştı.

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'ndaki maçın 90 dakikası golsüz eşitlikle bitti. Uzatmalarda da denge bozulmadı, kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Fas, adını finale yazdırdı.

Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Fisayo Dele-Bashiru penaltı atışlarını gole çevirirken Samuel Chukwueze ve Bruno Onyemaechi penaltılardan yararlanamadı. Fas'ta ise Neil El Aynaoui, Eliesse Ben Seghir, Achraf Hakimi ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri penaltı atışlarını gole çevirdi. Hamza Igamane golü bulamadı.

Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya'da ilk 11'de sahaya çıkarken, 118'inci dakikada yerini Paul Onuachu'ya bıraktı. Fas'ta ise Youssef En-Nesyri 103'üncü dakikada oyuna dahil oldu.

Finaldeki Fas-Senegal maçı 18 Ocak Pazar günü Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanacak.