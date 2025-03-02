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En-Nesyri attığı golle tarihe geçti

Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan bu yana üst üste 6 iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

En-Nesyri attığı golle tarihe geçti

’in 26’ncı haftasında, Kadıköy’de Antalyaspor’u ağırlayan üçüncü golünü kaydeden Youssef En-Nesyri tarihe geçti.

En-Nesyri, üst üste 6 iç saha maçında gol atarak, 19 yıl sonra Alex de Souza’nın rekoruna ortak oldu.

Alex, Fenerbahçe’de en son 2005-2006 sezonunun ilk yarısındaki 6 iç saha maçını da boş geçmeden gol atmıştı.

Ligdeki gol sayısını 16’ya çıkartan En-Nesyri, son 6 maçta 10 gol attı.

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